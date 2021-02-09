Приговор Хабаровскому экс-губернатору Ишаеву огласят 16 февраля

Фото: Juri Zolotarev/Russian Look

Один из богатейших российских блогеров Валентин Петухов, известный как Wylsacom, выкупил все места в самолёте и улетел в Сочи. Многие пользователи Сети назвали этот поступок «дешёвыми понтами», а самого мужчину — зажравшимся.

Зачем бизнес-класс, когда весь эконом твой. Взял самолёт в шеринг и долетел до Сочи как положено. И это даже не реклама, это просто желание попробовать всё новое и необычное, —...