Приговор Хабаровскому экс-губернатору Ишаеву огласят 16 февраля

Сегодня в Замоскворецком суде состоялись прения сторон по делу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также фигуранты выступили с последним словом. После этого судья Лариса Семёнова объявила дату оглашения приговора — 16 февраля в 11:00.
Прокурор в прениях попросил приговорить Ишаева к семи годам колонии, а второго фигуранта — Геннадия Кондратова — к четырём. «Роснефть», признанная потерпевшей стороной, потребовала взыскать с обоих подсудимых 23 млн рублей.
Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости». Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составляет 7,5 млн рублей. Изначально бывшего чиновника обвиняли в особо крупном мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали. Вместе с Ишаевым по делу проходит Геннадий Кондратов, который, по мнению следствия, выполнял поручения Ишаева и завышал закупочную цену на аренду, писал NEWS.ru.