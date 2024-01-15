«Придумывает что угодно»: Садальский ответил оболгавшей отца Мироновой Садальский назвал выдумкой слова Мироновой об отсутствии госнаград у отца

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Станислав Садальский

Актер Станислав Садальский в разговоре с NEWS.ru назвал выдумкой слова дочери артиста Андрея Миронова Марии о том, что ее отец не верил в страну и не хотел получать от нее награды. В качестве аналогии к этой ситуации Садальский привел поступки детей других именитых артистов.

Мне нравятся воспоминания детей, при жизни их никогда не было. Как у Никиты Высоцкого, который стал выпускать водку с папой, как дочь Рязанова, которая нарушила его волю. Жену Нину Скуйбину похоронили на Новодевичьем кладбище, он хотел быть похороненным рядом с ней, сказал: «Я лягу с ней вместе в могилу». Вот они сидят и могут придумывать все что угодно. Так и дочь Миронова. Придумывает все что угодно, — заявил он.

В беседе с поклонниками в социальных сетях Миронова заявила, что ее отец не хотел получать от государства никаких наград. Она объяснила это тем, что он не верил в страну. Таким образом она ответила на вопрос одной из подписчиц, которая поинтересовалась, почему у Марии есть звание народной артистки России, а у ее отца нет. В комментариях актрисе напомнили, что Андрей Миронов получил звание народного артиста РСФСР еще в 1980 году.

Ранее Садальский прокомментировал «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. Он назвал телеведущую «дремучей тундрой», а про участников мероприятия сказал, что считал их «умнее и интереснее». Актер выразил сожаления в связи с тем, что элита в России предстает в таком свете.