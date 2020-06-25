Причиной смерти сына Хрущёва стало самоубийство

https://static.news.ru/photo/e19771b2-b6dd-11ea-97cd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Хрущев Фото: Максим Блинов/РИА Новости

New York Times опубликовала некролог Сергею Хрущёву, сыну советского генсека ЦК КПСС Никиты Хрущёва, который скончался в США 18 июня. Из него следует, что причиной смерти стало самоубийство.

В тот день его жена Валентина Голенко обнаружила его без признаков жизни и позвонила в полицию, чтобы заявить о чрезвычайном происшествии. Приехавшие стражи порядка заявили, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Хрущёв-младший умер в своём доме на Род-Айленде в возрасте 84 лет. Он переехал в США после распада Советского Союза. В Америке он преподавал в университете, занимался историей и выступал с лекциями.

Никита Хрущёв был первым секретарем Коммунистической партии с 1953 по 1964 годы, а с 1958 по 1964 годы председателем Совета министров. В 1964 году его сместили со всех должностей и отправили на пенсию. Он умер в 1971 году. На пике холодной войны Хрущёв говорил западным руководителям: «Мы вас похороним!». Комментируя свой переезд в страну, в которой лидеры СССР видели заклятого врага, Хрущёв-младший говорил, что не считает себя изменником.

Никакого предательства я не совершал. Я здесь работаю, и я люблю эту страну, — заявлял в 2001 году изданию The Providence Journal Сергей Хрущёв.

Прах сына генсека КПСС Никиты Хрущёва Сергея похоронят в октябре на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой отца. Кремируют Сергея Хрущёва в США, где он жил и работал последние 30 лет. Вдова добавила, что просьбу похоронить его рядом с отцом сын генсека отметил в своём завещании. Она уточнила, что умер её муж «от старости». Он давно не преподавал и чувствовал себя старым, рассказала супруга профессора, писал NEWS.ru.