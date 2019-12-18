Советские вожди в своих идеологических размышлениях не учли геополитической составляющей. Сейчас в РФ насчитывается свыше 2000 болевых точек в национально-территориальном вопросе, созданных при СССР, считает российский лидер Владимир Путин.
Также глава РФ заявил, что тело Владимира Ленина не стоит выносить из мавзолея на Красной площади в Москве, считает президент России Владимир Путин. Он добавил, что Ленин был не государственным деятелем, а революционером, передаёт корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции руководителя страны.
Лидер РФ не согласился с тем, что Россия всё ещё живёт только благодаря наследию Советского Союза. Однако лидер признал, что в СССР было чем гордиться.
Также политик ответил на вопрос представителя Камчатского края на прямой линии, который прозвучал впервые за 15 лет. Журналистка посетовала на то, что авиабилеты по «плоским тарифам» в её регион и сопредельные субъекты РФ быстро раскупают. Также она упомянула слухи, что эти льготы могут вовсе отменить.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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