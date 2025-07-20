Превращаем салат в необычную закуску: эти крабовые боллы — украшение стола

Крабовые шарики — простой салат в новом исполнении. Сочетание яиц, сыра и крабовых палочек превращается в яркую закуску, которую удобно подать на порционных огуречных кружочках. Выглядит празднично, готовится быстро — а вкус давно знаком и любим.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез — по вкусу;
- крабовые палочки — 200 г;
- огурец — 1 шт.
Приготовление:
- Яйца отварить, остудить и натереть.
- Крабовые палочки натереть, часть отложить для обсыпки.
- Сыр натереть, чеснок измельчить.
- Смешать яйца, сыр, чеснок, половину крабовой стружки и майонез.
- Сформировать шарики и обвалять их в оставшихся крабовых палочках.
- Огурец нарезать кружочками.
- Выложить шарики на кружочки огурца и подать.
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