Превращаем салат в необычную закуску: эти крабовые боллы — украшение стола

Крабовые шарики — простой салат в новом исполнении. Сочетание яиц, сыра и крабовых палочек превращается в яркую закуску, которую удобно подать на порционных огуречных кружочках. Выглядит празднично, готовится быстро — а вкус давно знаком и любим.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сыр — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — по вкусу;

крабовые палочки — 200 г;

огурец — 1 шт.

Приготовление:

Яйца отварить, остудить и натереть. Крабовые палочки натереть, часть отложить для обсыпки. Сыр натереть, чеснок измельчить. Смешать яйца, сыр, чеснок, половину крабовой стружки и майонез. Сформировать шарики и обвалять их в оставшихся крабовых палочках. Огурец нарезать кружочками. Выложить шарики на кружочки огурца и подать.

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