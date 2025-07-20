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20 июля 2025 в 16:57

Превращаем салат в необычную закуску: эти крабовые боллы — украшение стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крабовые шарики — простой салат в новом исполнении. Сочетание яиц, сыра и крабовых палочек превращается в яркую закуску, которую удобно подать на порционных огуречных кружочках. Выглядит празднично, готовится быстро — а вкус давно знаком и любим.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — по вкусу;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • огурец — 1 шт.

Приготовление:

  1. Яйца отварить, остудить и натереть.
  2. Крабовые палочки натереть, часть отложить для обсыпки.
  3. Сыр натереть, чеснок измельчить.
  4. Смешать яйца, сыр, чеснок, половину крабовой стружки и майонез.
  5. Сформировать шарики и обвалять их в оставшихся крабовых палочках.
  6. Огурец нарезать кружочками.
  7. Выложить шарики на кружочки огурца и подать.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
салаты
закуски
крабовые палочки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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