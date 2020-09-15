Представители челябинского ФСИН подтвердили смерть националиста «Тесака»

https://static.news.ru/photo/73ba05f2-f804-11ea-a06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/restrukt

Смерть националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак», подтвердили представители ФСИН по Челябинской области.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой ультраправый активист покончил с собой в колонии #3, находясь в одиночной камере. В челябинский изолятор его доставили для дальнейшей пересылки в Москву.

Во ФСИН отметили, что тело заключённого было найдено в камере утром 16 сентября без признаков жизни. На место приехали медицинские сотрудники, реанимационные мероприятия которых не дали результата. Предварительная причина смерти — суицид.

Сотрудниками по факту суицида проводится проверка для выяснения обстоятельств произошедшего. Будет принято решение после проверки. Мужчина осуждён по статье 162 ч. 2 и статье 213 и 69 ч. 3, в камере СИЗО мужчина находился один, — передаёт телеканал «360».

По имеющимся сведениям, перед самоубийством «Тесак» оставил предсмертную записку. В ней националист написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО. Также Марцинкевич попросил передать его жене личный дневник и книгу про коммунизм. Женщина в настоящее время проживает в Екатеринбурге.

Записку он закончил словами «Простите меня», сообщает Telegram-канал BAZA.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

Как ранее передавал NEWS.ru, в октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.

Инстанция сняла с него обвинения в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК).