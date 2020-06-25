Представитель ВОЗ оценила ситуацию с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/abb43bdc-b6f8-11ea-9142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Ситуация с эпидемией стабилизировалась в России. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

Коронавирусная инфекция идёт на спад в России.

Сейчас идёт снижение. В крупных городах, таких как Москва, на которые приходится большинство случаев, динамика относительно хорошая, — отметила специалист.

При этом она подчеркнула, что в сложившейся ситуации можно вводить карантин или изоляцию для очень небольших районов или групп людей. «Полномасштабные ограничения» больше не нужны, передаёт RT.

В четверг, 25 июня, коэффициент распространения COVID-19 на территории России составляет 0,93. Показатели ниже единицы зафиксированы в течение десяти дней подряд. Этот коэффициент демонстрирует, скольких человек может заразить один инфицированный до самоизоляции.

За прошедшие сутки в 82 российских регионах коронавирус был подтверждён у 7113 человек. Заболевание без клинических симптомов протекает у 32% инфицированных. Общее число случаев коронавирусной инфекции в РФ достигло 613 994 человек. Излечились 375 164 жителя России (+6342 за сутки), скончались от инфекции 8605 человек (+92 за сутки).

Как писал NEWS.ru, российские специалисты также работают над созданием прививки от COVID-19. Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек.

К испытаниям вакцины от коронавируса также приступили в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам.