Московские коммунисты опровергли сообщения о госпитализации Рашкина

Пресс-секретарь Московского городского комитета (МГК) КПРФ Надежда Веселова в разговоре с NEWS.ru опровергла появившиеся 30 ноября сообщения СМИ о госпитализации депутата Госдумы (ГД) от КПРФ Валерия Рашкина, в том числе на нервной почве. Она подчеркнула, что политик сам обратился к медикам, ему сделали плановую операцию 29 ноября, однако детали процедуры раскрыть отказалась.

Его не госпитализировали. Он сам планово «госпитализировался», ему сделали плановую операцию, он не на обследовании. Она и раньше планировалась, просто была перенесена. Никаких обострений, никаких нервных <...>, ничего не было. Обычная плановая операция. <...> Не буду я без него раскрывать медицинские подробности. Если он захочет — сам расскажет, — добавила Веселова.

Собеседница отметила, что Рашкина могут выписать из лечебного учреждения к концу рабочей недели. До этого источники NEWS.ru в окружении парламентария рассказали, что депутат, обвиняемый в убийстве лося во время незаконной охоты, попал в больницу на нервной почве и из-за этого у него обострилась глазная болезнь. Никаких сведений о возможном графике следственных действий в его отношении на данный момент нет.

Депутата частично лишили неприкосновенности 25 ноября. За это время не предпринималось в его отношении никаких действий, хотя коллеги Рашкина ждут обысков в офисах и судебного решения о мере пресечения. При этом они не исключают, что дело могут «подвесить», чтобы самого Рашкина полностью политически дезактивировать.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося.

Позднее Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в произошедшем. Парламентарий пояснил, что приглашавшие его на охоту знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, а он их не проверял. В КПРФ, несмотря на признание Рашкина, сочли его дело политическим и заявили, что не видят оснований для снятия с него депутатской неприкосновенности.