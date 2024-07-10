Предсказание Ванги на 2025 год: начало апокалипсиса, будущее России и мира

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Ванга

Болгарская ясновидящая Ванга предвидела, что начало конца света придется на 2025 год, пишет New York Post. Что говорится в предсказании слепой провидицы, какие испытания ждут Землю в ближайшие годы?

Что Ванга предсказывала на 2025 год

Американские журналисты напомнили, что ранее сообщалось, якобы Ванга предупреждала о наступлении конца света в 2023 году из-за ядерного биологического оружия и солнечной бури, однако в одних из последних расшифрованных предсказаний слепой ясновидящей говорится о том, что апокалипсис начнется в 2025 году.

«Таинственная целительница умерла в 1996 году, но последователи ясновидящей до сих пор ждут исполнения некоторых предсказаний, которые она сделала перед смертью. Официальных записей ее предчувствий и их правдивости не существует. Однако последним из жутких предсказаний Ванги, всплывших вновь, стало ее утверждение о том, что, согласно различным сообщениям, конец света наступит в 2025 году», — говорится в сообщении.

В предсказании Ванги также сказано, что в 2025 году на Земле начнется апокалипсис, в частности, в этот год «конфликт в Европе уничтожит население континента». Также ясновидящая предвидела, что в 2033 году таяние полярных льдов приведет к резкому повышению уровня моря во всем мире.

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Что ждет Россию и мир через 50 лет

Согласно предсказанию Ванги, в 2076 году коммунизм распространится на все страны в мире, а в 2130 году люди вступят в контакт с инопланетянами. Болгарская ясновидящая считала, что в 2170 году засуха опустошит большую часть мира.

В новом тысячелетии, в 3005 году, Земля вступит в войну с цивилизацией на Марсе, а в 3797 году людям придется покинуть Землю, поскольку она станет непригодной для жизни, передает предсказание Ванги источник. Окончательный конец света слепая ясновидящая предсказывала на 5079 год.

«Человечество не будет уничтожено до 5079 года, но, по словам Ванги, апокалипсис начнется в 2025 году», — пишет New York Post.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что Ванга предсказывала на 2024 год

Ясновидящая считала, что 2024 год принесет множество мрачных событий, включая террористические атаки в Европе, биологические атаки и третью мировую войну, сообщает The Mirror. По информации издания, Ванга предупреждала о надвигающейся волне террора и даже предположила, что неизвестная «крупная страна» может прибегнуть к биологической войне.

По мнению журналистов, события могут начаться после нападения ХАМАС, когда вооруженные люди вторглись на юг Израиля 7 октября 2023 года.

Ванге приписывают предсказания многих исторических событий, включая начало и завершение Второй мировой войны, смерть Иосифа Сталина, аварию на Чернобыльской АЭС, смерть принцессы Дианы, затопление подводной лодки «Курск», теракт 11 сентября 2001 года, пандемию 2020 года. При этом подтверждений тому, что именно эти события предвидела болгарская ясновидящая, нет.

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