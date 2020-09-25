Правительство запретило детские кружки в подвалах

Кабмин принял новые правила противопожарного режима. Документ запрещает размещать детские досуговые центры на цокольных этажах и в подвалах.
Соответствующее постановление
Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией, — говорится в тексте докинете.
Кроме того, помещения для оздоровления или отдыха детей нельзя размещать на мансарде, если здание не обладает определённой степенью огнестойкости. В таких помещениях может быть размещено не больше 50 детей, а если в здании только один эвакуационный выход — не больше 10 детей.
Новые требования вступят в силу 1 января 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России намерена добиться отмены запрета МЧС на размещение в многоквартирных домах мебельных магазинов. Новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%, уверены представители отрасли.
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