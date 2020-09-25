Правительство запретило детские кружки в подвалах

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В Москве начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она объяснила такую необходимость ростом числа заражений и ежедневных госпитализаций. Начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской...