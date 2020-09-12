Правительство выделило дополнительные 1,73 млрд рублей на детские пособия

https://static.news.ru/photo/63704c48-f5a1-11ea-9db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,73 млрд рублей дополнительно на выплату пособий на третьего ребёнка.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Средства распределят между восемью регионами. Свою часть получат Башкортостан, Северная Осетия, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, а также Чукотка.

В сообщении правительства отмечается, что пособие, среднее величина которого составляет 10,4 тысячи рублей, выдаётся каждый месяц, пока ребёнку не исполнится три года, и распространяется на всех последующих детей после третьего. Более 500 тысяч семей по всей России, нуждающихся в поддержке, получат эти выплаты.

Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что по истечении первых шести месяцев 2020 года кабмин получил новые сведения о численности получателей.

Правительство также одобрило выделение Роструду средств на социальные выплаты безработным, передавал NEWS.ru.