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Российское правительство разработало новый законопроект. Согласно документу, физические и юридические лица смогут заказать комплексные кадастровые работы по своим участкам.

Таким образом, законопроект позволит снизить финансовую нагрузку и разрешить ошибки, которые связаны с границами территории. Также комплексные кадастровые работы откроют возможность описать дома и участки с помощью единого документа.

Законопроект позволит выступать заказчиками комплексных кадастровых работ юридическим или физическим лицам, в том числе членам потребительского кооператива или товарищества собственников недвижимости, — заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как ранее писал NEWS.ru, парламент Башкирии принял закон о компенсациях вместо земли многодетным семьям. Такая мера связана с нехваткой земельных участков.