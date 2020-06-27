Правительство одобрило поправки о борьбе с разливами нефтепродуктов

https://static.news.ru/photo/7de4c954-b844-11ea-be11-fa163e074e61_660.jpg Фото: TRANSNEFT/facebook.com

Кабинет министров РФ одобрил поправки к федеральному закону, регулирующие процесс предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории страны.

Об этом говорится в решениях, принятых на заседании 25 июня и опубликованных на сайте правительства. Поправки призваны обеспечить системный подход к правовому регулированию отношений при ликвидации разливов нефти.

Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 376642-7 «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», — говорится в решении.

Далее проект будет направлен в Госдуму.

29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Оно попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся. Было возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава РФ Владимир Путин попросил поторопиться авторов проекта закона, направленного на предотвращение разливов нефтепродуктов. Он призвал Госдуму ускорить подготовку документа.