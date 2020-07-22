Правительство назвало условия выплаты кешбэка за отдых в России

https://static.news.ru/photo/0e9ad4aa-cc1a-11ea-ab00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayar Balgantseren/imageBROKER.com/Global Look Press

Кабмин разъяснил порядок выплаты компенсации для путешественников, которые собираются провести отпуск на российской территории. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, она будет начисляться при покупке внутренних туров по карте платёжной системы «Мир».

При этом максимальный размер кешбэка в размере 15 тыс. рублей смогут получить россияне, купившие путёвку стоимостью не менее 75 тыс. рублей. Компенсация вернётся на карту клиента, только если продолжительность тура не менее пяти ночей.

Если тур стоит от 25 тысяч рублей, кешбэк составит 5 тысяч рублей. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тысяч рублей, получат назад 10 тысяч рублей, — пояснили власти.

Ассоциация туроператоров (АТОР) уточнила, что программа компенсаций начнёт действовать с августа, а на кешбэк смогут рассчитывать до трёх миллионов человек. Выплаты будут производиться в срок от пяти минут до пяти дней с момента покупки тура в онлайн-режиме, передаёт РИА Новости.

Глава правительства Михаил Мишустин выделил дополнительные 15 миллиардов рублей для поддержки внутреннего туризма. Таким образом россияне, купившие туры по России, смогут вернуть от 5 тысяч до 15 тысяч от стоимости поездки. Власти считают, что это приведёт к росту поездок по стране и поможет поддержать испытывающую из-за пандемии коронавируса трудности туротрасль. Выплаты туристы смогут получить только после того, как предъявят соответствующие документы.

До этого туркомпании запустили чартеры по направлениям России, в которых массовые путешествия не развиты. Ростуризм рассчитывает на два миллиона поездок в такие регионы. В их число вошли Бурятия, Хакасия, Алтай и Калининградская область.

При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне сократили расходы на отдых в 2020 году на 20%. По статистике специалистов РСТ, число туристов сократилось на 30%.

Как писал NEWS.ru, ранее Союз туроператоров оценил меры по возмещению расходов на отдых для россиян.