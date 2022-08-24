«Практика «усыпления» новорожденных известна с советских времен» Главред «Медицинской России» Игорь Артюхов — о деле Сушкевич и том, почему в роддомах продолжают убивать младенцев

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Коллегия присяжных заседателей Мособлсуда признала виновными врачей калининградского роддома Элину Сушкевич и Елену Белую в убийстве недоношенного ребенка. Два года назад женщин оправдали, но решение позже отменили. Об этом уголовном деле неоднократно писало наше издание. По версии следствия, главврач Белая сообщила Сушкевич, что младенец умрет и это ухудшит статистические показатели, приказав ей убить новорожденного. NEWS.ru спросил у главного редактора портала «Медицинская Россия» Игоря Артюхова, который внимательно следил за процессом все годы, что он длился, о том, почему новый вердикт отличается от предыдущего, виноваты ли, по его мнению, эти врачи и какого наказания они заслуживают.

— Почему новый вердикт оказался обвинительным? Что поменялось в обстоятельствах дела?

— Потому что было преступление, потому что убили младенца. Я в этом убежден. Если уже разбирать детали, то, конечно, сыграла роль бездарная, убогая, дегенеративная линия защиты. Она строилась на том, что все подряд подвергать сомнению. Не приводя каких-то аргументов. Очень много шизофрении, маразма, который сыграл не на руку подозреваемым. Например, Леонид Рошаль просто в открытую, внаглую раскрывал детали уголовного дела. Он просто не имел права их раскрывать до того, как они были бы оглашены в открытом судебном заседании.

Еще момент — с самого начала обвиняемые утверждали, что такие дети вообще не выживают. Их невозможно спасти. Потом они «переобулись». Начали все валить на дежурную смену, якобы это они ребенка убили. У него были шансы выжить, оказывается, но другая смена поступила как-то не так. Это же принципиально разные вещи. Либо ты утверждаешь, что ребенок вообще не жилец, либо ты говоришь о неправильно оказанной медицинской помощи.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости Врач-неонатолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич, обвиняемая в совершении убийства младенца в роддоме

— Тогда почему медицинское сообщество горой стало за Белую и Сушкевич? Ведь для тех, кто работает в этой системе, обстоятельства дела вряд ли выглядели столь уж однозначно.

— Эта поддержка во многом была срежиссирована, создавалась искусственно. По всем роддомам и перинатальным центрам пускали указивки — всем сотрудникам выйти с плакатом. Начальство их брало под свой контроль. Мамашек каких-то собирали. Прямо деятельность в стиле внутриполитического блока Кремля развели. Кто-то действительно поддерживал по своей воле в самом начале. Было непонимание: что это за такое убийство ради статистики. Многие рефлекторно поддержали, потом поддержка сошла на нет.

Это случилось, когда начали появляться факты. Например, Lenta.ru опубликовала материал, где были показания свидетелей, указывающие на вину Сушкевич. Всплыло много компромата, и подозреваемые «поплыли», они начали нести чушь. Например, прикрывались 51-й статьей УК (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников), отвечая на вопросы следователей. Разве так делается?

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Врачи Елена Белая (справа) и Элина Сушкевич, обвиняемые в смерти младенца в роддоме Калининграда, по видеосвязи участвуют в рассмотрении жалоб на продление срока ареста в Первом апелляционном суде Москвы

— Насколько распространена практика, когда находящегося на грани жизни и смерти ребенка убивают, чтобы не портить статистику?

— Практика «усыпления» новорожденных детей известна с советских времен, если не раньше. Об этом знают все неонатологи. Причем разные способы были. На холодный подоконник выкладывали, на горячую батарею. Практиковалось утопление в ведре. Происходит следующее: рождается ребенок «не живой и не мертвый». Такой пограничный, часто сильно недоношенный. Врачи понимают: он скорее всего умрет. Может, не в роддоме, а может, в другом учреждении. А это всегда проблема. Если случается смерть, происходят проверки, всегда жестко спрашивают с начальника — как он допускает такое. Именно поэтому стараются оформить всегда смерть ребенка как смерть в утробе. Вы поймите, уровень младенческой смертности — это один из показателей благополучия региона, за который отвечает губернатор. Он отчитывается перед президентом за это лично. Поэтому важно, чтобы показатели были как можно лучше. Такую информацию доносят сверху и до руководства роддомов. Показатели должны быть хорошие.

Я не знаю, во многих ли роддомах сейчас это происходит, но сама схема рабочая. Вообще, роддома и перинатальные центры — это такие «змеюшники». Хуже места нет в медицине, чем роддом. Там многое творится — не только подтасовки мертворожденных и живорожденных детей. Часто там просто не хватает кадров квалифицированных, нормальных. Там умирают здоровые дети, их могут уронить о кафель. У них вообще вообще нет трепета перед новой жизнью, чудом рождения.

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— Какое наказание вы считаете приемлемым для калининградских врачей?

— Объективно сравнивать их с убийцами, которые могут годовалого лишить жизни, неправильно. Излишне демонизировать я бы их не стал. Просто у них есть определенная деформация. Для них ребенок, который весит 500 граммов — это не живой человек. Они таких называют «килька», «консерва». Они считают, что не убивают, а облегчают страдания. Но это, конечно, с точки зрения закона неоправданно. Я бы в тюрьму прямо не сажал бы. Понятно, что женская тюрьма — это филиал ада на Земле. Но наказание должно быть достаточно строгим. Это решит суд.