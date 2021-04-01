Познер раскаялся за то, что однажды ударил свою дочь до крови

https://static.news.ru/photo/3ac5c62c-9382-11eb-acf5-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Владимир Познер сообщил, что однажды ударил свою дочь от первого брака так, что у девочки из носа пошла кровь. По словам телеведущего, после этого поступка он стал иначе вести себя с ребёнком.

Как отметил Познер, он стал отцом в 26 лет и долгое время был строгим родителем. Его дочь Екатерина от филолога Валентины Чемберджи, когда была ещё маленькая, очень плохо ела. Девочка могла час сидеть, набрав еды за щёку. Однажды журналист корил её и, не выдержав подобного поведения, ударил ребёнка. Он сделал это так сильно, что у девочки носом пошла кровь.

Тогда Познер ужаснулся собственным поступком. Он стал извиняться перед Екатериной, которая сама этого инцидента не помнит. Однако журналист сохранил в памяти этот удар и понял, что ведёт себя с дочкой так же, как с ним вёл себя его отец, который при этом ни разу сына не ударил.

С того момента я решил всегда вести себя по-другому с детьми: и с дочерью, и с приёмным сыном в будущих отношениях, — сказал телеведущий в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Познер добавил, что с матерью Екатерины он расстался, когда девочке было шесть лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, Познер прокомментировал отсутствие комментариев по поводу протестных акций в Тбилиси, которые начались после его приезда в город.