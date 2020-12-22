Познер призвал государство помогать артистам в период коронавируса

https://static.news.ru/photo/e27af7c2-4434-11eb-a967-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский журналист Владимир Познер заявил, что власти обязаны помогать тем, кто столкнулся с серьёзным кризисом на фоне пандемии коронавируса, в том числе артистам и концертным площадкам.

Да, государство обязано помогать. Но надо помнить о том, в какой степени государство реально может помогать, то есть какими реальными ресурсами оно обладает, — заявил он в ответ на вопрос о том, должно ли государство помогать артистам, теряющим доходы из-за пандемии, пишет РИА Новости.

Познер подчеркнул, что не только артисты страдают от отсутствия концертов, но также и их промоутеры и технический персонал площадок.

Ранее NEWS.ru писал, что российский певец и продюсер Валерий Меладзе предлагал артистам бойкотировать съёмки в праздничных телешоу в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.

Предложение Меладзе встретило как поддержку со стороны отдельных артистов, так и острую критику.