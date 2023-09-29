Пожилым рассказали о полезных свойствах зеленой гречки Диетолог Мухина: зеленая гречка поможет укрепить сосуды

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Пожилым людям следует включить в рацион зеленую гречку, она поможет укрепить сосуды, снизит уровень сахара в крови и замедлит процессы старения, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что этот продукт сохраняет большое количество полезных веществ, так как не подвергается тепловой обработке перед продажей.

В зеленой гречке есть омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые фактически защищают от старения, положительно влияют на обменные процессы, улучшают текучесть крови, снижают сахар и нормализуют артериальное давление, — пояснила диетолог.

Зеленая гречка полезна для сосудов благодаря содержанию рутина и кверцетина. Эти вещества также имеют противоопухолевое действие. В продукте есть белок, железо, кальций, калий, фосфор, витамины E, PP, группы B и фолиевая кислота. Мухина отметила, что белок, который есть в зеленой гречке, хорошо усваивается. Он помогает синтезировать гормоны и антитела, участвует в процессах регенерации. Благодаря медленным углеводам пожилые получают энергию. Врач посоветовала не подвергать гречку тепловой обработке, а замачивать в воде или кефире. Это позволит сохранить в крупе все полезные вещества. Также из продукта можно приготовить смузи.

Мухина ранее рассказала, что пожилым людям следует отказаться от винограда. По ее словам, люди за 60 часто страдают от инсулинорезистентности, или сахарного диабета, поэтому данная ягода для них считается вредной.