Пожилым раскрыли, какая ягода опасна для их здоровья Диетолог Мухина посоветовала пожилым не есть виноград

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Пожилым людям следует отказаться от винограда, посоветовала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что люди за 60 часто страдают от инсулинорезистентности или сахарного диабета, поэтому данная ягода для них считается вредной.

Виноград — продукт с высоким гликемическим индексом, который может сильно повышать уровень глюкозы в крови. Поэтому диабетикам эта ягода противопоказана и считается даже опасной, — пояснила диетолог.

По словам Мухиной, виноград также может вызывать обострения гастрита и язвенной болезни, так как усиливает выделение желудочного сока. С осторожность стоит отнестись к этой ягоде и при диарее. Виноград дает дополнительный слабительный эффект. Кроме того, запрещено есть эту ягоду при почечной недостаточности из-за содержания в ней большого количества калия.

Виноград содержит большое количество калия. Продукты, богатые этим элементом, при почечной недостаточности употреблять нельзя, — заключила Мухина.

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