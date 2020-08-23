Пожар на кирпичном заводе в башкирском городе Давлеканово ликвидирован

https://static.news.ru/photo/cb195542-e539-11ea-ab41-fa163e074e61_660.jpg Фото: 02.mchs.gov.ru

Пожар на кирпичном заводе в Давлеканово (Башкирия) полностью потушен. Об это сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

13:58 (мск) — полная ликвидация, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

22 августа в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре на кирпичном заводе в Давлеканово. Отмечается, что огнём была охвачена кровля одноэтажного кирпичного здания размером 100 × 60 м.

Спасатели сообщили, что на тушение были направлены 10 стволов РСК-50, пять стволов РС-70, развёрнуты три магистральные линии, создано три боевых участка, задействованы два звена газодымозащитной службы.

Кроме того, для обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих веществ задействован пожарный поезд с объёмом огнетушащих веществ в 120 кубических метров. Также к месту пожара прибыла аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части — 3 единицы техники и 21 человек. Всего же с огнём боролись 93 человека и 28 единиц техники.

На месте пожара находился начальник регионального главка МЧС Марат Латыпов. После пожара экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателям МЧС России предстоит выяснить причины возгорания.

Как писал NEWS.ru, изначально площадь пожара составляла четыре тысячи квадратных метров. Затем площадь возгорания увеличилась до шести тысяч квадратных метров.