После замедления работы Twitter у пользователей не открывается сайт Кремля

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После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Об этом в Сети сообщают многие пользователи.

В частности, об этом рассказал политик Дмитрий Гудков. Он отметил , что нарушилась работа и других государственных онлайн-ресурсов, в том числе сайта правительства, Роскомнадзора, МВД и других.

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Вскоре после этого в Сети появилась информация, что сайт Госдумы вновь стал загружаться. Однако в самой нижней палате пропал интернет, что парализовало работу депутатов.

В среду 10 марта Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы сервиса микроблогов Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

Как утверждается, в период с 2017 года по настоящее время в Twitter не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. По состоянию на 10 марта не удалёнными остались около 3,2 тысячи материалов с запрещённой информацией.

Ранее NEWS.ru писал, что заложниками ситуации, вызванной противостоянием Роскомнадзора и сервиса микроблогов Twitter, становятся обычные интернет-пользователи. Такая ситуация вызывает сожаление, заявил член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.