Пошаговый рецепт фаршированных баклажанов с мясом и сыром

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Баклажаны с мясом и сыром

Фаршированные баклажаны с мясом и сыром — простое в приготовлении блюдо, которое сочетает сочные овощи с ароматным фаршем. Делимся простым пошаговым рецептом деликатеса.

Ингредиенты

баклажаны — 2 шт.;

фарш мясной — 300 г;

твердый сыр — 100 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 1 ст. л.;

зелень — по вкусу;

специи — по вкусу;

оливковое масло — 2-3 ст. л. для жарки.

Способ приготовления

Разрежьте баклажаны вдоль на две части. Удалите мякоть, оставив стенки толщиной 0,5–1 см. Мякоть не выбрасывайте. «Лодочки» посолите и отложите.

Измельчите лук и чеснок, обжарьте до золотистости. Следом всыпьте фарш, жарьте около 5 минут. Затем добавьте мякоть баклажана и томатную пасту, жарьте до готовности, приправив специями по вкусу.

Поставьте духовку нагреваться до 180 градусов. В ожидании начините половинки баклажанов жареной начинкой. Натрите сыр, измельчите зелень.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как приготовить баклажаны с мясом и сыром

Выложите баклажаны в форму для выпекания, посыпьте сыром и зеленью и отправьте в духовку на 40 минут.

Фаршированные баклажаны с мясом и сыром готовы! Подавайте к столу горячими.

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