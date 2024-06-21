Фаршированные баклажаны с мясом и сыром — простое в приготовлении блюдо, которое сочетает сочные овощи с ароматным фаршем. Делимся простым пошаговым рецептом деликатеса.
Ингредиенты
- баклажаны — 2 шт.;
- фарш мясной — 300 г;
- твердый сыр — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- зелень — по вкусу;
- специи — по вкусу;
- оливковое масло — 2-3 ст. л. для жарки.
Способ приготовления
Разрежьте баклажаны вдоль на две части. Удалите мякоть, оставив стенки толщиной 0,5–1 см. Мякоть не выбрасывайте. «Лодочки» посолите и отложите.
Измельчите лук и чеснок, обжарьте до золотистости. Следом всыпьте фарш, жарьте около 5 минут. Затем добавьте мякоть баклажана и томатную пасту, жарьте до готовности, приправив специями по вкусу.
Поставьте духовку нагреваться до 180 градусов. В ожидании начините половинки баклажанов жареной начинкой. Натрите сыр, измельчите зелень.
Выложите баклажаны в форму для выпекания, посыпьте сыром и зеленью и отправьте в духовку на 40 минут.
Фаршированные баклажаны с мясом и сыром готовы! Подавайте к столу горячими.
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