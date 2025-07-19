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19 июля 2025 в 19:45

Посадила и забыла: а он все равно цветет до снега! Не клумба, а фейерверк!

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Гелениум — осенний фейерверк в вашем саду! Когда большинство растений уже готовится к покою, гелениум только начинает свое яркое шоу! Эти солнечные цветы вспыхивают в саду теплыми красками с августа до самых заморозков, создавая потрясающий контраст с увядающей природой.

Главное волшебство гелениума — в его невероятной палитре. От солнечно-желтых до глубоких бордовых оттенков, с выразительной выпуклой серединкой — каждый цветок словно маленькое произведение искусства. А какие у него сорта! Компактные «Моерхейм Бьюти» (60 см) с медными цветами или гигантские «Дабл Трабл» (160 см) с махровыми соцветиями — есть варианты для любого сада.

Этот многолетник — мечта занятого садовода. Он:

  • Не требует укрытия на зиму.

  • Быстро разрастается в пышные куртины.

  • Цветет без перерыва 2–3 месяца.

  • Отлично сочетается с астрами и злаками.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

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садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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