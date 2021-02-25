Попова сравнила ситуацию с распространением коронавируса в России и в мире

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в РФ и в мире. По её словам, Россия показывает гораздо лучший результат в прохождении эпидемического процесса, чем большинство стран мира.
В пятницу, 26 февраля, Попова выступила в Российском историческом обществе на открытии выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии. Она напомнила, что в России зарегистрированы уже три вакцины от коронавируса и этим невероятным результатом можно и нужно гордиться.
Эпидемический процесс, который сегодня демонстрирует результат России по прохождению всего периода пандемии, значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Это заслуги наших учёных и практиков, — сказала Попова.
Ранее NEWS.ru писал, что число умерших из-за коронавирусной инфекции во всём мире превысило 2,5 миллиона. Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.
По состоянию на вечер 25 февраля по московскому времени число летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 2 500 770. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 112,6 миллиона.