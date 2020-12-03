Попова рассказала, когда остановится распространение COVID-19

https://static.news.ru/photo/c6a3f86c-3595-11eb-9346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас сезон активного распространения коронавируса. Она рассказала, когда движение COVID-19 прекратится.

Это новый коронавирус, он пришёл в свой сезон. Он ведёт себя по-хозяйски, потому что он в первый раз пришёл в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и весенний, — подчеркнула она.

По её словам, остановить распространение можно будет только если все будут придерживаться мер защиты и профилактики. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 1».

Также она заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране остаётся напряжённой, однако темп прироста выявляемых случаев COVID-19 снижается.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно.

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.