Пономарёв назвал омерзительным решение ВС ликвидировать «Мемориал»

Правозащитник Лев Пономарёв (лицо, исполняющее функции иностранного агента) в разговоре с NEWS.ru назвал «омерзительным» решение Верховного суда (ВС) России ликвидировать международное историко-просветительское общество «Мемориал» (организация, исполняющая функцию иноагента) по иску Генпрокуратуры. Собеседник отметил, что «мы живём в стране, которая катится к фашизму и оправданию массовых репрессий».

Первое слово — омерзительно, второе слово — всё-таки ожидаемо. Как всегда, мы живём в этой стране, которая катится к фашизму, к оправданию массовых репрессий. Раньше они формально называли некоторые причины, а тут прямо сказали, что «Мемориал» сгущает краски. Мы прямо идём в этом направлении. Будем сопротивляться, пока есть такая возможность, — подчеркнул Пономарёв.

Движение «Ветераны России» ранее попросило Следственный комитет и Генпрокуратуру привлечь руководство и сотрудников «Мемориала» к ответственности за «отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путём увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР».

Авторы инициативы назвали 19 фамилий, обнаруженных в базе данных жертв «Мемориала». «Ветераны России» сообщили, что указанные лица были пособниками нацистской Германии.

Глава правления международного «Мемориала» Ян Рачинский заявил, что в списке жертв политических репрессий его НКО нет реабилитации нацизма.

Ранее в Генпрокуратуре России призвали Верховный суд ликвидировать «Мемориал». В ведомстве обвинили организацию в систематическом игнорировании законов, спекуляциях на теме репрессий и создании лживого образа СССР. Представитель Генпрокуратуры в ходе прений отметила, что организация создаёт лживый образ СССР как террористического государства, очерняет память о Великой Отечественной войне, а также пытается реабилитировать нацистских преступников.

Организацию внесли в реестр иноагентов в 2016 году. В течение нескольких лет суды неоднократно штрафовали её за нарушение соответствующего закона.