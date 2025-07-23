Пончики с шоколадом — очень просто и вкусно, вы не поверите!

Этот рецепт пончиков с шоколадной глазурью — отличный способ быстро порадовать себя и близких домашней выпечкой. Тесто мягкое и воздушное, а глазурь — нежная и с насыщенным шоколадным вкусом. Готовится легко и не требует сложных ингредиентов.
Ингредиенты (на 1 порцию)
Для теста
- Дрожжи — 2 ч. л.
- Мука — 350 г
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Растительное масло для теста — 3 ст. л.
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 200 мл
- Растительное масло для жарки
Для глазури
- Шоколад — 200–250 г (можно меньше)
- Сливки — 100 мл
- Сахар — 2 ст. л.
Пошаговый рецепт
Шаг 1:
Приготовьте тесто, раскатайте его толщиной 7–10 мм. Вырежьте кружочки стаканом или кружкой. Накройте полотенцем и оставьте расстаиваться на 15 минут. Сделайте вмятины в кружочках и обжарьте в горячем масле до золотистого цвета. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Шаг 2:
Для глазури сварите карамель: сахар растворите в 4 ст. л. воды и доведите до золотистого цвета. Убавьте огонь, добавьте кусочки шоколада, размешайте до полного растворения. Влейте сливки и перемешайте. Если глазурь жидкая, добавьте немного сливочного масла и прогрейте до загустения. Остывшие пончики обмажьте глазурью сверху.
Пончики получаются очень ароматными и нежными, а шоколадная глазурь делает их особенно привлекательными. Это отличный вариант домашнего десерта, который порадует всех без исключения.
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