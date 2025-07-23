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23 июля 2025 в 16:34

Пончики с шоколадом — очень просто и вкусно, вы не поверите!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт пончиков с шоколадной глазурью — отличный способ быстро порадовать себя и близких домашней выпечкой. Тесто мягкое и воздушное, а глазурь — нежная и с насыщенным шоколадным вкусом. Готовится легко и не требует сложных ингредиентов.

Ингредиенты (на 1 порцию)

Для теста

  • Дрожжи — 2 ч. л.
  • Мука — 350 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Растительное масло для теста — 3 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 200 мл
  • Растительное масло для жарки

Для глазури

  • Шоколад — 200–250 г (можно меньше)
  • Сливки — 100 мл
  • Сахар — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт

Шаг 1:

Приготовьте тесто, раскатайте его толщиной 7–10 мм. Вырежьте кружочки стаканом или кружкой. Накройте полотенцем и оставьте расстаиваться на 15 минут. Сделайте вмятины в кружочках и обжарьте в горячем масле до золотистого цвета. Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 2:

Для глазури сварите карамель: сахар растворите в 4 ст. л. воды и доведите до золотистого цвета. Убавьте огонь, добавьте кусочки шоколада, размешайте до полного растворения. Влейте сливки и перемешайте. Если глазурь жидкая, добавьте немного сливочного масла и прогрейте до загустения. Остывшие пончики обмажьте глазурью сверху.

Пончики получаются очень ароматными и нежными, а шоколадная глазурь делает их особенно привлекательными. Это отличный вариант домашнего десерта, который порадует всех без исключения.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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