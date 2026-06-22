Помидоры выглядят больными без причины: ошибки ухода, которые выдают желтые листья

Пожелтение листьев у томатов часто ставит дачников в тупик. Кажется, что уход правильный, полив по графику, подкормки внесены, а кусты все равно теряют здоровый вид. На самом деле причин может быть сразу несколько, и далеко не все связаны с болезнями.

Часто проблема возникает из-за неправильного полива. Томаты не любят постоянную сырость, поэтому поливать их лучше редко, но обильно, направляя воду под корень. Оптимально делать это дважды в неделю теплой водой.

Желтые листья могут сигнализировать и о нехватке питания. При дефиците азота обычно страдают нижние листья, а недостаток кальция нередко сопровождается потемнением плодов.

Не стоит забывать и о кислотности почвы. Для томатов подходит уровень pH от 5,5 до 6,5. Если земля слишком кислая, листья начинают желтеть, поэтому может понадобиться внесение доломитовой муки.

Иногда виновато солнце. Ожоги от жарких лучей легко спутать с заболеванием. Также причиной становятся загущенные посадки, резкие перепады температуры и опасный грибок — фузариоз, при котором пораженные кусты лучше сразу удалить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что регулярный осмотр кустов помогает заметить проблему еще на ранней стадии. Дополнительно полезно периодически рыхлить почву после полива — так корни получают больше воздуха и лучше усваивают питательные вещества.

Ранее сообщалось, что весной виноград решает, каким будет урожай — крупным и сладким или мелким и кислым. В этот момент одна правильная подкормка способна заменить сезон «химии».