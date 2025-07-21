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21 июля 2025 в 21:09

Помидоры в сырном кляре — странно вкусно или новое кулинарное чудо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт предлагает оригинальный способ приготовить помидоры — в хрустящем сырном кляре. Благодаря сочетанию сметаны или майонеза с сыром и специями помидоры приобретают насыщенный вкус и аппетитную золотистую корочку. Это отличный вариант горячей закуски, которая легко готовится и порадует любителей необычных блюд.

Ингредиенты

  • Помидоры плотные — 2 шт.
  • Тертый сыр — 80 г
  • Сметана или майонез — 1 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 1/2 ст. л.
  • Молотая паприка — 1/4 ч. л.
  • Молотый черный перец — щепотка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Приготовление

  1. В миске взбейте яйцо, добавьте сметану или майонез и муку, перемешайте до однородности.
  2. Посолите, поперчите, мелко нарежьте чеснок и добавьте в смесь. Взбейте всё ещё раз.
  3. Добавьте тертый сыр и аккуратно перемешайте, чтобы получился сырный кляр.
  4. Помидоры нарежьте кружочками толщиной примерно 0,7 см.
  5. Обмакните каждый кружок помидора в сырный кляр с обеих сторон.
  6. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте помидоры с сырным кляром по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  7. Выложите готовые помидоры на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, и подавайте горячими.

Это блюдо отлично подойдет в качестве необычной закуски или дополнения к основному блюду. Попробуйте приготовить и оцените новый вкус!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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