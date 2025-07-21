Помидоры в сырном кляре — странно вкусно или новое кулинарное чудо

Этот рецепт предлагает оригинальный способ приготовить помидоры — в хрустящем сырном кляре. Благодаря сочетанию сметаны или майонеза с сыром и специями помидоры приобретают насыщенный вкус и аппетитную золотистую корочку. Это отличный вариант горячей закуски, которая легко готовится и порадует любителей необычных блюд.
Ингредиенты
- Помидоры плотные — 2 шт.
- Тертый сыр — 80 г
- Сметана или майонез — 1 ст. л.
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 1/2 ст. л.
- Молотая паприка — 1/4 ч. л.
- Молотый черный перец — щепотка
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — по вкусу
- Растительное масло для жарки
Приготовление
- В миске взбейте яйцо, добавьте сметану или майонез и муку, перемешайте до однородности.
- Посолите, поперчите, мелко нарежьте чеснок и добавьте в смесь. Взбейте всё ещё раз.
- Добавьте тертый сыр и аккуратно перемешайте, чтобы получился сырный кляр.
- Помидоры нарежьте кружочками толщиной примерно 0,7 см.
- Обмакните каждый кружок помидора в сырный кляр с обеих сторон.
- Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте помидоры с сырным кляром по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Выложите готовые помидоры на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, и подавайте горячими.
Это блюдо отлично подойдет в качестве необычной закуски или дополнения к основному блюду. Попробуйте приготовить и оцените новый вкус!
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