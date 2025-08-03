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03 августа 2025 в 23:00

Помидоры по-особенному — пальчики оближешь! Вкусная закрутка на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры по-особенному — пальчики оближешь! Эти помидорки покорят вас с первой пробы — сочные, в меру сладкие, с идеальным балансом специй. Теперь это мой любимый рецепт для летних заготовок!

Ингредиенты на банку 1,5 л:

  • помидоры (средние, плотные) — сколько войдет;
  • петрушка — 1 небольшой пучок;
  • укроп — 1 зонтик;
  • лук репчатый — 1 головка (нарезать кольцами);
  • чеснок — 3 зубчика;
  • перец черный горошком — 6–8 шт.

Для маринада (на 1,5 л воды):

  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 7 ст. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л. (для 3 л банки — 2 ст. л.).

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка банок. На дно чистой банки укладываем зелень, нарезанный лук, чеснок и перец горошком. Подготовка помидоров. Каждый помидор прокалываем у основания зубочисткой (чтобы не лопнули) и плотно укладываем в банку.
  2. Бланширование. Заливаем кипятком до верха, накрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Затем воду аккуратно сливаем в кастрюлю. Приготовление маринада. На этой же воде (должно получиться около 1,5 л) готовим маринад — добавляем соль и сахар, доводим до кипения. В конце вливаем уксус.
  3. Закатка. Кипящим маринадом заливаем помидоры, сразу закатываем стерильной крышкой. Переворачиваем банку, укутываем и оставляем до полного остывания.

Ранее мы готовили перчики в заливке — объедение! Вкусная закатка на зиму.

помидоры
овощи
закрутки
соленья
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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