Помидоры по-особенному — пальчики оближешь! Вкусная закрутка на зиму

Помидоры по-особенному — пальчики оближешь! Эти помидорки покорят вас с первой пробы — сочные, в меру сладкие, с идеальным балансом специй. Теперь это мой любимый рецепт для летних заготовок!

Ингредиенты на банку 1,5 л:

помидоры (средние, плотные) — сколько войдет;

петрушка — 1 небольшой пучок;

укроп — 1 зонтик;

лук репчатый — 1 головка (нарезать кольцами);

чеснок — 3 зубчика;

перец черный горошком — 6–8 шт.

Для маринада (на 1,5 л воды):

соль — 2 ст. л.;

сахар — 7 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л. (для 3 л банки — 2 ст. л.).

Пошаговый рецепт:

Подготовка банок. На дно чистой банки укладываем зелень, нарезанный лук, чеснок и перец горошком. Подготовка помидоров. Каждый помидор прокалываем у основания зубочисткой (чтобы не лопнули) и плотно укладываем в банку. Бланширование. Заливаем кипятком до верха, накрываем крышкой и оставляем на 20 минут. Затем воду аккуратно сливаем в кастрюлю. Приготовление маринада. На этой же воде (должно получиться около 1,5 л) готовим маринад — добавляем соль и сахар, доводим до кипения. В конце вливаем уксус. Закатка. Кипящим маринадом заливаем помидоры, сразу закатываем стерильной крышкой. Переворачиваем банку, укутываем и оставляем до полного остывания.

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