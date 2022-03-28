Пользователям Instagram назвали условие для наказания за экстремизм

Реклама работает по принципу геолокации, то есть если человек хочет что-то продавать на территории РФ через Instagram и Facebook (деятельность соцсетей в России запрещена), то сейчас это сделать невозможно, заявил NEWS.ru юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьёв. По его словам, реклама своего личного аккаунта, который никак не нарушает законодательство РФ, не будет подпадать под финансирование экстремистской детальности, так как в этом случае речь идёт о «представлении самого себя». В то же время наказание возможно за запрещённую рекламу.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ есть чёткое определение, что понимается под словом «финансирование». То есть это либо оказание финансовых услуг, а это не финансовая услуга. Это имеется в виду кредит или займы. Рекламные услуги к финансовым не относятся. Также под финансирование подпадает сбор либо безвозмездная передача денег. Конечно, если вы приобретаете что-то у организации, формально считающейся экстремистской, это не значит, что вы её финансируете. Но если человек будет прямо рекламировать то, что запрещено законом, тогда ничего хорошего ждать не приходится, — объяснил Воробьёв.

Он добавил, что согласно статье 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности», мера наказания за подобное деяние для обычных граждан может составить от трёх до восьми лет лишения свободы, а с использованием служебного положения — от пяти до десяти лет.

Ранее Тверской суд Москвы официально признал, что компания Meta (деятельность в России запрещена) нарушает права граждан и несёт угрозу конституционному строю РФ. В решении суда также отмечается, что Мeta признана в РФ экстремистской в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке призывов к насилию над россиянами, а также к изменению основ конституционного строя. При этом россияне могут и далее пользоваться Facebook и Instagram (деятельность в России запрещена), если речь не идёт об участии в запрещённой законом деятельности.