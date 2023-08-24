Пользователей «ВКонтакте» защитят от недружелюбных комментариев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонакте» при помощи специальных алгоритмов на основе машинного обучения защитит пользователей от недружелюбных комментариев. Нейросеть будет выявлять ругательства и оскорбления и скрывать их под специальной плашкой в отдельном блоке. Пользователи смогут сами решить, читать этот материал или нет. Директор по модерационной политике и взаимодействию с пользователями Иван Корнеев отметил, что комфорт аудитории является приоритетной задачей социальной сети.

Забота о комфорте и безопасности пользователей является нашим ключевым приоритетом. Мы последовательно развиваем стратегию формирования комфортной цифровой среды, чтобы с помощью наших инструментов каждый пользователь мог создавать наиболее соответствующее его потребностям и пожеланиям онлайн-пространство с возможностью оградиться от нежелательного контента и других потенциально негативных явлений, — пояснил Корнеев.

Он уточнил, что команда ориентируется на обратную связь от пользователей. Так, алгоритмы нейросети впервые использовались в «VK Клипах». Аудитория положительно оценила нововведение. В связи с этим было решено интегрировать ее для всей платформы.

Нейросеть, разработанная командой «ВКонтакте», способна автоматически определять оскорбительные или негативные высказывания. При желании каждый пользователь сможет полностью увидеть отфильтрованный комментарий. Функция будет внедряться постепенно.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее обогнала Telegram по числу пользователей мобильного интернета впервые с января 2022 года. Таким образом, платформа оказалась самой популярной среди мобильных пользователей в России.