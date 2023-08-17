«ВКонтакте» обогнала Telegram среди пользователей мобильного интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» обогнала Telegram по числу пользователей мобильного интернета впервые с января 2022 года. Таким образом платформа оказалась самой популярной среди мобильных пользователей в России. В июле аудитория «ВКонтакте» оказалась на 1% выше, чем у Telegram, к таким выводам пришли специалисты Big Data МТС, исходя из данных по использованию социальных сетей в России в 2022 и 2023 году.

Telegram впервые стал популярнее «ВКонтакте» в феврале 2022 года, обогнав соцсеть по количеству ежемесячной аудитории. В марте 2022 года российские пользователи начали активно переходить в мессенджер из-за ограничения доступа к некоторым популярным зарубежным платформам. Telegram сохранял свои позиции на протяжении 2022 и 2023 года, но в июле «ВКонтакте» удалось занять долю в 33,1% пользователей всех соцсетей. Среди лидеров также оказались Telegram и «Одноклассники».

По данным исследования, за последние полтора года Telegram привлек пользователей разнообразным новостным и развлекательным контентом, зачастую эксклюзивным. При этом «ВКонтакте» продолжает составлять мессенджеру высокую конкуренцию. В июле платформа лидировала в 36 регионах страны. Но на данный момент говорить о появлении нового тренда среди мобильных пользователей рано, считают специалисты.

Миноборнауки ранее сообщил, что Telegram обогнал социальную сеть «ВКонтакте» по популярности среди молодежи 17-35 лет в России. Опрос проводился с 22 июня по 22 июля. В нем приняли участие 20 тысяч человек в 70 регионах страны.