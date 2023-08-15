Telegram оказался самой популярной среди молодежи платформой

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Telegram обогнал социальную сеть «ВКонтакте» по популярности среди молодежи 17-35 лет в России, сообщило Минобрнауки. Опрос проводился с 22 июня по 22 июля. В нем приняли участие 20 тысяч человек в 70 регионах страны, передает РБК.

В исследовании поучаствовали абитуриенты, студенты, молодые ученые и сотрудники вузов в возрасте 17-21 и 22-35 лет. На вопрос «Какие площадки используются чаще всего» 71% респондентов в возрасте 17-21 года выбрали Telegram, за «ВКонтакте» проголосовали всего 50%, а YouTube выбрали 49% опрошенных.

Подавляющему большинству удобнее воспринимать короткий текст, карточки с текстом или карточки с инфографикой. Самыми неудобными опрошенные назвали видеоролики от двух минут и аудиоподкасты.

Ранее сообщалось, что в Telegram появятся бесплатные сторис для всех пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, такое решение приурочено к 10-летию платформы. Дуров также подчеркнул, что в будущем Telegram станет лидером инноваций в социальных сетях в целом. Дуров пообещал, что в будущем мессенджер раскроет свой «истинный потенциал».