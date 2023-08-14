Telegram сделает подарок пользователям на свое десятилетие Дуров: Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Telegram появятся бесплатные сторис для всех пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, такое решение приурочено к 10-летию платформы. Дуров также подчеркнул, что в будущем Telegram станет лидером инноваций в социальных сетях в целом.

Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram, — написал он в личном канале.

Дуров также отметил, что в будущем мессенджер раскроет свой «истинный потенциал» и станет лидером инноваций в соцсетях. По словам основателя Telegram, за десять лет своего существования сервис собрал более 800 млн активных пользователей и все это произошло исключительно за счет «сарафанного радио».

Функция сторис появилась в Telegram 20 июля. Изначально она была доступна только пользователям Telegram Premium.

Ранее Павел Дуров опроверг информацию о том, что в приложении для macOS была обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к камере и микрофону компьютера. По его словам, СМИ неправильно интерпретировали информацию в погоне за громкими заголовками.