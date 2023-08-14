В Telegram появятся бесплатные сторис для всех пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, такое решение приурочено к 10-летию платформы. Дуров также подчеркнул, что в будущем Telegram станет лидером инноваций в социальных сетях в целом.
Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram, — написал он в личном канале.
Дуров также отметил, что в будущем мессенджер раскроет свой «истинный потенциал» и станет лидером инноваций в соцсетях. По словам основателя Telegram, за десять лет своего существования сервис собрал более 800 млн активных пользователей и все это произошло исключительно за счет «сарафанного радио».
Функция сторис появилась в Telegram 20 июля. Изначально она была доступна только пользователям Telegram Premium.
Ранее Павел Дуров опроверг информацию о том, что в приложении для macOS была обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к камере и микрофону компьютера. По его словам, СМИ неправильно интерпретировали информацию в погоне за громкими заголовками.