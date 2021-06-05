Половина россиян высказалась за ограничения для самокатов

https://static.news.ru/photo/f2967cfc-c5ef-11eb-9938-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практически половина россиян (49%) считает необходимым ввести на законодательном уровне ограничения для вождения самокатов и электросамокатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

По мнению сторонников данной меры, скорость передвижения на самокатах не должна превышать 20 км/ч, для управления этими транспортными средствами необходимо выделить отдельную категорию прав, самокатчики должны сдавать экзамены и проходить медкомиссию. Некоторые из опрошенных предлагали ввести возрастные ограничения на управление самокатами, обязать пользователей носить защитную экипировку, а также запретить самокатам передвижение по тротуарам.

Среди тех, кто поддерживает идею законодательных ограничений, больше мужчин, чем женщин, — 52% и 45%. Они же преобладают и в числе противников — 24% и 21% соответственно. Чаще за регулирование езды на самокатах высказывались респонденты в возрасте от 45 лет и старше — 58%. Среди лиц моложе 34 лет сторонников данной меры 39%.

Опрос проводился 29–31 мая по всей территории России. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Ранее в Совет при президенте по правам человека (СПЧ) предложили отнести самокаты к источникам повышенной опасности, оснастить их номерами и ограничить скорость передвижения в зависимости от возраста водителя.