Политолог дал прогноз о переводе генерала Попова из СИЗО под домашний арест Политолог Марков сомневается в переводе генерала Попова под домашний арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова не переведут под домашний арест, предположил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он считает, что в противном случае в среде военкоров и военных блогеров «и тех военных, чьи настроения они транслируют», начнется напряжение.

В этой среде считается, что генерал Попов боевой генерал, а не коррупционер и его арест инициирован как раз партией коррупции. А власти, как я понимаю, так не считают. Поэтому прогноз — отрицательный, — пишет Марков.

235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего военачальника на два месяца 17 мая. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас генерал-майор находится в СИЗО, а следователи пытаются добиться изменения меры пресечения на нахождение под домашним арестом.

В пятницу, 24 мая, 2-й Западный окружной военный суд отклонил ходатайство и оставил Попова под стражей. Как отмечается, суд не нашел достаточных оснований для того, чтобы отпустить генерал-майора под домашний арест.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что в деле Попова фигурирует еще один генерал, погибший в ходе СВО. Издание утверждает, что в деле о хищении более 1,8 тысячи тонн металлопроката на 130 млн рублей изначально фигурировал совсем другой человек. Минобороны РФ эти данные не комментировало.