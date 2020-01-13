https://static.news.ru/photo/d4a0f3d8-360a-11ea-97de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В наступившем году полисы ОСАГО станут оформлять на бланках новых серий — ННН и РРР. Старые бланки серий ККК и МММ будут использоваться страховщиками до 1 апреля 2020 года, а оформленные на них договора будут действовать до конца указанного на документах срока.

Как сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА), новые бланки уже выпускаются «Гознаком». Серия ННН, как и ККК, имеют оборотную сторону для информации о дополнительных договорах страхования. В серии РРР и МММ такой опции нет.

Ранее NEWS.ru писал, что тарифы на полисы ОСАГО в 2020 году станут «честнее», но дороже. Реформа ОСАГО грозит повышением цен на страховые документы для автовладельцев. В частности, для виновников аварий полис будет обходиться существенно дороже.