В наступившем году полисы ОСАГО станут оформлять на бланках новых серий — ННН и РРР. Старые бланки серий ККК и МММ будут использоваться страховщиками до 1 апреля 2020 года, а оформленные на них договора будут действовать до конца указанного на документах срока.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что тарифы на полисы ОСАГО в 2020 году станут «честнее», но дороже. Реформа ОСАГО грозит повышением цен на страховые документы для автовладельцев. В частности, для виновников аварий полис будет обходиться существенно дороже.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен