Полиция в Москве будет задерживать машины нарушителей самоизоляции

https://static.news.ru/photo/9fd7136e-74e2-11ea-8715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти предписали задерживать машины тех, кто на своих транспортных средствах нарушает введённый на фоне угрозы распространения режим полной самоизоляции. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ вступил в силу 2 апреля.

Штраф за нарушение режима с использованием машины — пять тысяч рублей. Само транспортное средство будет арестовано. Сотрудники правоохранительных органов поместят автомобиль на специальную стоянку. Повторное нарушение также будет караться штрафом в размере пяти тысяч рублей.

Подписанный Собяниным указ опубликован на сайте мэра Москвы.

Как ранее передавал NEWS.ru, документ устанавливает административную ответственность для всех, кого обязали соблюдать режим домашней самоизоляции. Это касается и пациентов, проходящих лечение в стационаре.

Для выявления нарушителей также будут использовать системы видеонаблюдения.