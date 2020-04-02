Полиция в Москве будет задерживать машины нарушителей самоизоляции

Московские власти предписали задерживать машины тех, кто на своих транспортных средствах нарушает введённый на фоне угрозы распространения режим полной самоизоляции. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ вступил в силу 2 апреля.
Штраф за нарушение режима с использованием машины — пять тысяч рублей. Само транспортное средство будет арестовано. Сотрудники правоохранительных органов поместят автомобиль на специальную стоянку. Повторное нарушение также будет караться штрафом в размере пяти тысяч рублей.
Подписанный Собяниным указ
Как ранее передавал NEWS.ru, документ устанавливает административную ответственность для всех, кого обязали соблюдать режим домашней самоизоляции. Это касается и пациентов, проходящих лечение в стационаре.
Для выявления нарушителей также будут использовать системы видеонаблюдения.
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