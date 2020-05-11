Полиция может ограничиться беседой в случае нарушения самоизоляции

https://static.news.ru/photo/445c7c74-9371-11ea-9374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции в случае нарушения режима самоизоляции готовы ограничиться беседой, а не протоколом.

Об этом заявил начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

Со своей стороны наши сотрудники готовы индивидуально рассматривать каждый случай, и, если этого будет достаточно, ограничиться разъяснительной беседой с нарушителем. Ведь обстоятельства бывают разные, — передаёт его слова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, полицейские в Засвияжском районе Ульяновска составили протокол о нарушении режима самоизоляции на женщину, которая пришла в отделение подать заявление на бывшего мужа, который похитил ребёнка.