Полиция может ограничиться беседой в случае нарушения самоизоляции

Сотрудники полиции в случае нарушения режима самоизоляции готовы ограничиться беседой, а не протоколом.
Об этом заявил начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
Со своей стороны наши сотрудники готовы индивидуально рассматривать каждый случай, и, если этого будет достаточно, ограничиться разъяснительной беседой с нарушителем. Ведь обстоятельства бывают разные, — передаёт его слова РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, полицейские в Засвияжском районе Ульяновска составили протокол о нарушении режима самоизоляции на женщину, которая пришла в отделение подать заявление на бывшего мужа, который похитил ребёнка.
Добавьте наши новости в избранные источники