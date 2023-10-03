Полицейские спустя 13 лет извинились перед оренбуржцами за пытки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое жителей Оренбурга, избитых 13 лет назад полицейскими, получили письменные извинения от областного УМВД, сообщает в Telegram-канале правозащитная организация «Команда против пыток» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Применивших силу суд признал виновными в 2022 году, однако юристы настаивали, что по закону после вынесения приговора МВД обязано извиниться за действия своих сотрудников, и обратились в суд.

Как рассказали правозащитники, письмо пришло в начале октября, в нем за действия сотрудников извинился заместитель начальника регионального УМВД Дмитрий Сидоров. Правоохранители в 2010 году задержали Юрия Зонтова, Светлану Гумерову и Ларису Пикалову по подозрению в серии краж. Они все отрицали, тогда полицейские избили их, чтобы получить признательные показания.

Врачи диагностировали у пострадавших сотрясение мозга, гематому грудной клетки, у одной из женщин был вырван клок волос. Позже выяснилось, что эти граждане к преступлениям не причастны.

В 2022 году суд признал полицейских виновными, но их освободили от наказания из-за истечения срока давности. Пострадавшие получили компенсацию в 350 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, а также по 70 тысяч рублей — за долгое разбирательство дела.

Ранее жительница Иркутской области Марина Рузаева получила от МВД 500 тысяч рублей компенсации за пережитые в отделе полиции пытки. В 2016 году сотрудники полиции надели ей на голову пакет, пристегнули наручниками и стали бить электрошокером, требуя признаться в убийстве.