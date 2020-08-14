Полицейские спасли девушку с подозрением на сердечный приступ

Сотрудники полиции из Кабардино-Балкарии спасли местную жительницу с подозрением на сердечный приступ, которой стало плохо за рулём автомобиля. Инцидент произошёл в центре города Прохладного.
По словам девушки, она почувствовала, что начинает задыхаться.
Из-за проблем с сердцем я не могла дышать, — вспоминает она.
Девушке удалось съехать с проезжей части и открыть дверь, что заметил прохожий. Он сразу же побежал к полицейским, стоявшим неподалёку. Один из сотрудников сразу же пересадил её на пассажирское сиденье и «пулей» отвёз к медикам.
Буквально через полторы минуты я была в руках врачей. Врачи очень быстро среагировали! Обращались ко мне очень внимательно и оказали мне помощь, — поделилась девушка.
Она также посетовала, что не смогла лично поблагодарить полицейского за помощь, так как он удостоверился в её безопасности и снова приступил к своим обязанностям.
Спасибо вам огромное! — сказала она.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что помощь оказали сотрудники отдельной роты ППСП МО МВД РФ «Прохладненский» инспектор лейтенант полиции Сергей Майоров, полицейский-водитель старший сержант полиции Александр Якоби и полицейский младший сержант полиции Азамат Хуранов,
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