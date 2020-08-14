Полицейские спасли девушку с подозрением на сердечный приступ

https://static.news.ru/photo/e15ee678-de2c-11ea-be64-fa163e074e61_660.jpg Фото: 07.мвд.рф

Сотрудники полиции из Кабардино-Балкарии спасли местную жительницу с подозрением на сердечный приступ, которой стало плохо за рулём автомобиля. Инцидент произошёл в центре города Прохладного.

По словам девушки, она почувствовала, что начинает задыхаться.

Из-за проблем с сердцем я не могла дышать, — вспоминает она.

Девушке удалось съехать с проезжей части и открыть дверь, что заметил прохожий. Он сразу же побежал к полицейским, стоявшим неподалёку. Один из сотрудников сразу же пересадил её на пассажирское сиденье и «пулей» отвёз к медикам.

Буквально через полторы минуты я была в руках врачей. Врачи очень быстро среагировали! Обращались ко мне очень внимательно и оказали мне помощь, — поделилась девушка.

Она также посетовала, что не смогла лично поблагодарить полицейского за помощь, так как он удостоверился в её безопасности и снова приступил к своим обязанностям.

Спасибо вам огромное! — сказала она.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что помощь оказали сотрудники отдельной роты ППСП МО МВД РФ «Прохладненский» инспектор лейтенант полиции Сергей Майоров, полицейский-водитель старший сержант полиции Александр Якоби и полицейский младший сержант полиции Азамат Хуранов, передаёт KP.RU.

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