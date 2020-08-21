Полицейские рассказали, чем занимался Навальный перед госпитализацией

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Сотрудники силовых структур раскрыли журналистам всю хронологию событий перед госпитализацией 44-летнего оппозиционера Алексея Навального.

Как передаёт МК.RU, сначала он находился в Новосибирске, где занимался съёмками с помощью квадрокоптера. Затем с тремя сопровождающими на двух автомобилях он приехал в Томск. Силовики утверждают, что за Навальным всё время велось наблюдение.

Кортеж сопровождали переодетые в гражданское силовики из обоих городов, — рассказали полицейские.

Навальный вёл себя в городе очень осторожно: отказался от использования кредитной карты, избегал камер наблюдения. В Томске политик прогулялся по центру, встретился со сторонниками и сфотографировался с ними у фонтана.

Силовики рассказали, что в отеле Навальный тоже уделил внимание безопасности. На четырёх человек было забронировано семь номеров. Сам Навальный ночевал в номере, который не был записан на его имя.

Полицейские утверждают, что политик интересовался, где можно искупаться. Местные жители порекомендовали ему село Кафтанчиково, которое расположено в 25 километрах от города. Туда Навальный отправился к знакомому.

В своих объяснениях хозяин дома, его родители и соседи указали, что Алексей вёл себя осторожно и даже не заходил в дом, — заявили силовики.

По их словам, команда Навального располагалась на конспиративной квартире, где его сотрудники монтировали фильм. Там же он отсматривал снятый в Новосибирске материал и хранил аппаратуру.

Полицейские утверждают, что окружение Навального и он сам не покупали бытовую химию и не посещали аптеки. Перед вылетом в Москву оппозиционер выпил два стакана чая в аэропорту и ничего не ел. Силовики отметили, что взяли различные пробы из мест, где был Навальный.

Ему стало плохо 20 августа в самолёте, который летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, а затем впал в кому. Лайнер посадили в Омске, Навального увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Медики установили диагноз Навального. Его сообщили жене и брату оппозиционера. Специалисты утверждают, что это не отравление, но не могут сообщить подробности из-за врачебной тайны.

Как писал NEWS.ru, состояние Навального стабилизировалось, поэтому омские врачи разрешили его транспортировку в Германию.