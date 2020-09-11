Похудевшая на 25 кг модель рассказала о вылечившей её от экземы диете

https://static.news.ru/photo/0d05f3b4-f43c-11ea-8c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paula Adamczyk/fasebook/com

Модель из британского города Тонтона, которая страдала от кожного заболевания, рассказала, что помогло ей вылечиться.

По словам 22-летней Паулы Адамчик, экзема появилась у неё ещё в детстве. Бороться с симптомами болезни ей помогали антигистаминные препараты и стероидные мази. Но в 2017 году она заметила ухудшения: её кожа начала отслаиваться, оставляя на теле зудящие раны.

Мне казалось, что моё тело горит, и запах был ужасен, словно гниющая плоть, — поделилась модель.

Она призналась, что целыми днями лежала в постели и плакала, так как движения причиняли ей боль. Со временем она погрузилась в глубокую депрессию, которую пыталась заглушить едой.

В 2018-м девушка решила перейти на фрукторианство, потому что многие блогеры с экземой уверяли, что такая диета «вылечила» их. В результате Адамчик похудела на 25 кг, а проблемы с кожей перестали мучить её.

Я начала читать об этом и постепенно исключила вредные продукты из своего рациона, — рассказала она.

Адамчик уточнила, что начала с веганской диеты без глютена и сахара, а после исключила из рациона крахмал, масло, картофель и злаки. Сейчас она ежедневно пьёт сок из сельдерея, который считает «лекарством номер один от экземы».

До этого девушка не могла посвятить себя модельному бизнесу, однако благодаря изменению пищевых привычек у неё появилось много энергии и уверенности в себе, передаёт Daily Star.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что тем, кто хочет похудеть осенью и в начале зимы, следует есть тыкву. По его словам, данный плод является и вкусным, и низкокалорийным.