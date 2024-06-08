«Погиб сам, спас семь парней»: как врач сберёг спецназовцев от дрона ВСУ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Полевой хирург ВС РФ пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти бойцов, которых только что прооперировал. Что об этом известно, кто становится современными героями?

Как хирург пожертвовал жизнью ради бойцов

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала об примере героизма, который ее «как-то особо потряс».

«Наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней», — рассказала Цивилева РИА Новости.

Она подчеркнула, что одним из направлений работы фонда является увековечивание памяти героев спецоперации. Современные герои, вернувшиеся со спецоперации бойцы, своим примером действительно вдохновляют людей, «их подвиги помогают прийти к пониманию основ нравственности человека».

Чем занимается фонд «Защитники Отечества»

1 июня Цивилеву принял президент РФ Владимир Путин. Он поздравил ее с годовщиной начала работы фонда, созданного по его инициативе. На сегодняшний день в нем работают более 3,5 тысячи человек.

Цивилева рассказала президенту о проблемах, с которыми сталкиваются ветераны СВО: это одно из главных направлений работы организации.

«У нас до сих пор [имеющие] статус «частные военные компании» и «защитники Донбасса» не получают [статус] инвалидов боевых действий, то есть они не проходят военно-врачебные комиссии. Они получают именно инвалидность по общему заболеванию, что тоже является формой несправедливости и, соответственно, недостаточных выплат», — подчеркнула она.

Глава фонда отметила, что указания президента позволили в кратчайшие сроки одобрить и провести через Госдуму закон об обеспечении средствами передвижения инвалидов СВО. Президент обещал помочь и с другими вопросами.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Анна Цивилева

Как «Защитники Отечества» рассказывают о героях СВО

На ПМЭФ-2024 Цивилева рассказала, что «Защитники Отечества» подписали соглашения с Российским военно-историческим обществом (РВИО), а также главой исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадием Гусельниковым. Цель — увековечить память о героях СВО и патриотическое воспитание детей и молодежи.

«Защитники» открыли в Ярославле музеи с военными экспонатами прямо с передовой. Там представлено много экспонатов «из-за ленточки», личные вещи бойцов, обмундирование и образцы вооружения. Там есть такие вещи, как «роза Донбасса», которые куют кузнецы в ДНР из гильз и осколков, шевроны из Шебекино с девизом «Шебекино не склоняется». Другой проект «Герои села» действует в провинции, первая выставка была открыта в Великих Луках.

На своих информационных ресурсах «Защитники Отечества» регулярно рассказывают о героях СВО: например, в январе героем ролика стал ветеран СВО врач-хирург Петр Хабаров из Якутии, а в мае — снайпер из Магаданской области Богдан Атласюк с позывным Шутер, которому фонд помог добиться положенных выплат, льгот и лечения.

Что такое программа «Время героев»

Фонд «Защитники Отечества» также занимается программой «Время героев», созданной по заданию президента Путина. Ее цель — объединение ветеранов СВО и действующих военнослужащих, которые готовы помогать России на мирном фронте.

В послании Федеральному собранию в 2024 году президент подчеркнул, что ветераны СВО должны составить «новую элиту России». Программа «Время героев», которая строится по аналогии с такими проектами, как «Школа губернаторов» и «Лидеры России», является практической реализацией этой идеи.

В фонде рассказывают про таких ее участников, как потомственный казак и активный сторонник «Русской весны» Дмитрий Воронин из Севастополя. В мае 2022 года он добровольцем ушел на СВО, где воевал на Запорожском направлении и участвовал в битве за Мариуполь. Программу «Время героев» он называет важной частью социализации для участников СВО, которым может быть трудно приспособиться к мирной жизни.

«Фактически президент год назад поставил задачу — создать систему ценностей для участников СВО в обществе. Это стало первым опытом в истории России, когда систему оказания помощи для героев государство стало формировать еще до их возвращения домой, включив в нее весь спектр такой поддержки», — заявил бывший директор школы из Калуги Дмитрий Афанасий, ветеран СВО, который стал руководителем филиала фонда «Защитники Отечества».

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