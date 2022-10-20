Подруга погибшей под колесами Большовой усомнилась в версии Варшавера Подруга погибшей в ДТП с Большовой заявила, что женщина не стала бы прыгать под колеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Большова

Подруга детства Олеси Борисенко, которую, по предварительной информации, сбила актриса кино Анна Большова, в разговоре с NEWS.ru заявила, что женщина не стала бы бросаться под машину. Собеседница рассказала, что Борисенко была жизнерадостной, общительной и позитивной, к тому же у нее на воспитании было двое детей.

Ранее директор театра «Ленком» Марк Варшавер передал слова актрисы Анны Большовой, которая заявила, что сбитая ею во время ДТП в Калужской области женщина сама бросилась под машину.

Не думаю, что она сама прыгнула под машину. Посудите сами — двое маленьких детей. Это моя подруга с детства, мы с ней можно сказать росли вместе. Все равно пьяная или нет, смысл прыгать под колеса? <...> На самом деле ни кто не понимает, что и как там произошло, — сказала подруга погибшей.

По данным Telegram-канала SHOT, незадолго до трагедии женщину на дороге мог высадить ее супруг.

Собеседница также сообщила, что не знала мужа Борисенко и была не в курсе их отношений.

Я не знаю ее мужа и отношений между ними. Они ругались, но а кто не ругается? На самом деле, никто не понимает, что и как произошло. Ждут экспертизу и видео с камер, — добавила девушка.

Telegram-канала Mash ранее сообщил, что погибшая в ДТП была в состоянии алкогольного опьянения в момент происшествия. Для уточнения этой информации NEWS.ru связался с пресс-службой УМВД по Калужской области. Там ответили, что у ведомства нет информации по поводу того, что в крови погибшей обнаружили 4 промилле алкоголя.

Проводится проверка. Я не думаю, что кто-то, где-то афишировал результаты проверки. <...> Я не слышал, чтобы должностные лица, проводящие эти проверки или процессуальные действия, озвучивали подобную информацию. У нас таких данных нет, — сообщили в УМВД по региону.

Смертельное ДТП произошло 14 октября в одном из населенных пунктов Жуковского района Калужской области, информацию подтвердила пресс-служба регионального УМВД РФ. Имя самой Большовой при этом не назвали и не подтвердили факт ее участия в ДТП.

По информации Baza, в момент происшествия актриса находилась в автомобиле одна, она была трезвая, но не заметила пешехода в темноте, поскольку двигалась по неосвещенной загородной дороге. Большова, как пишет издание, сама позвонила врачам и в полицию.