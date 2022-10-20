В МВД Калужской области подтвердили сообщения о смертельном ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе УМВД России по Калужской области подтвердили NEWS.ru факт ДТП в одном из населенных пунктов Жуковского района, участницей которого, по данным СМИ, стала актриса Анна Большова. В ведомстве пояснили, что жительница соседнего региона наехала на женщину-пешехода, которая скончалась от полученных травм. Имя самой Большовой при этом не назвали и не подтвердили факт ее участия в ДТП.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — заявили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что актриса театра и кино Анна Большова, находясь за рулем Audi, насмерть сбила женщину в Калужской области. По информации издания, актриса находилась в автомобиле одна и была трезвой, но не заметила пешехода в темноте, поскольку двигалась по неосвещенной загородной дороге.

Издание сообщает, что сбитая женщина скончалась до приезда скорой помощи. Большова, как пишет Baza, сама позвонила врачам и в полицию.