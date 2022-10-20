Baza: актриса Анна Большова насмерть сбила человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Большова

Telegram-канал Baza сообщил, что актриса театра и кино Анна Большова, находясь за рулем Audi, насмерть сбила женщину в Калужской области. По информации издания, актриса находилась в автомобиле одна, она была трезвая. По предварительной информации, Большова не заметила пешехода в темноте, поскольку актриса двигалась по неосвещенной загородной дороге.

Издание сообщает, что сбитая женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Большова, как пишет Baza, сама позвонила врачам и в полицию.

Это деревенская неосвещенная дорога. Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую, — сообщили Baza в ГИБДД.

20 сентября в ДТП под Ярославлем погиб актер Сергей Пускепалис. По данным МВД, в результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузовика погибли два человека, среди которых был Пускепалис. В качестве основной причины аварии рассматривают неудачный маневр микроавтобуса. По предварительным данным, актер находился в машине, которая пошла на обгон, который привел к ДТП.