Большова заявила, что сбитая ею женщина сама бросилась под машину Директор «Ленкома»: Большова заявила, что сбитая ею женщина сама бросилась под машину

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Анна Большова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в разговоре с РИА Новости передал слова актрисы Анны Большовой, которая заявила, что сбитая ею во время ДТП в Калужской области женщина сама бросилась под машину. Во время беседы артистка также рассказала, что авария произошла в условиях полной темноты на дороге.

Сейчас идет расследование этого происшествия. Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение, — сообщил Варшавер.

ДТП произошло в одном из населенных пунктов Жуковского района Калужской области, информацию подтвердила пресс-служба регионального УМВД РФ. Имя самой Большовой при этом не назвали и не подтвердили факт ее участия в ДТП.

Telegram-канал Mash сообщил, что погибшая под колесами автомобиля заслуженной актрисы РФ — 31-летняя Олеся Борисенко. По информации издания, в крови погибшей экспертиза обнаружила следы алкоголя. Отмечается, что женщина в состоянии алкогольного опьянения могла не заметить движущийся автомобиль при переходе дороги в темное время суток.