Появились подробности о погибшей женщине в ДТП с Большовой Mash: погибшая под колесами Большовой переходила дорогу будучи пьяной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анна Большова

Telegram-канал Mash сообщил, что погибшая под колесами автомобиля заслуженной актрисы РФ Анны Большовой в Калужской области — 31-летняя Олеся Борисенко. По информации издания, в крови погибшей экспертиза обнаружила следы алкоголя.

Источник предполагает, что женщина в состоянии алкогольного опьянения могла не заметить движущийся автомобиль при переходе дороги в темное время суток.

Отмечается, что местные жители жалуются на отсутствие освещения на участке дороги, где произошло смертельное ДТП. Полиция изучает состояние транспортного средства, в котором находилась водитель.

Mash добавил, что уголовное дело пока не заведено.

По информации Telegram-канала SHOT со ссылкой на очевидцев, сбитую женщину на дороге мог оставить ее супргу. Мужчина, по их словам, высадил ее рядом с местом, где позже произошло ДТП. Олеся в тот момент была уже в «странном состоянии».

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что самым негативным сценарием в этом случае может стать возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальный срок лишения свободы по этой статье — 5 лет.

Смертельное ДТП произошло 14 октября в одном из населенных пунктов Жуковского района Калужской области, информацию подтвердила пресс-служба регионального УМВД РФ. Имя самой Большовой при этом не назвали и не подтвердили факт ее участия в ДТП.

По информации Baza, в момент происшествия актриса находилась в автомобиле одна, она была трезвая, но не заметила пешехода в темноте, поскольку двигалась по неосвещенной загородной дороге. Большова, как пишет издание, сама позвонила врачам и в полицию.